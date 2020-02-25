Ростов-на-Дону, , 00:05 — REGNUM В Ростовской области сильный ветер может спровоцировать подъём воды в реке Дон, что приведёт к подтоплениям. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 февраля «на устьевом участке реки Дон ожидается ветровой нагон воды, уровень воды у Азова превысит неблагоприятную отметку 30−50 сантиметров, у Ростова-на-Дону и Аксая — достигнет её».

Спасатели предупреждают о возможном подтоплении низменных и прибрежных территорий и дорог. Сильный ветер может спровоцировать также обрывы проводов и кабелей, падение деревьев и рекламных конструкций. В случае ЧС необходимо обратиться в экстренные службы.