Псков, , 13:49 — REGNUM В Псковской области в результате штормового ветра, пронёсшегося над регионом 23 февраля, без энергоснабжения остались жители 108 населённых пунктов в десяти районах, сообщает ГУ МЧС России по региону.

В зоне отключения оказались 2667 человек. К вечеру без энергоснабжения оставались жители ряда населённых пунктов в двух районах Псковской области — Гдовском и Новоржевском, всего 65 человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ухудшение погоды в европейской части России было вызвано сильным атлантическим циклоном.

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