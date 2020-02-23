Великий Новгород, , 21:21 — REGNUM Специалисты Новгородского филиала «Россети Северо-Запад» восстановили электроснабжение, нарушенное ночным штормом. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе «Новгородэнерго».

Порывы ветра в отдельных районах области достигали 22 м/с. От шторма пострадали жители 62 населённых пунктов в 11 районах области — всего более 3 тыс. человек.

Восстановительные работы на электросетях велись с вечера 22 февраля.

«В настоящее время потребители получают электроэнергию в штатном режиме», — сообщили в «Новгородэнерго».

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