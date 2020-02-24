Минск, , 09:18 — REGNUM Из-за порывов ветра в Минске была повреждена конструкция остановки общественного транспорта, в результате чего женщина пенсионного возраста получила черепно-мозговую травму легкой степени тяжести и была госпитализирована в лечебное учреждение. Об этом 23 февраля сообщается в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям в Белоруссии.

Происшествие было зафиксировано 22 февраля в столице Белоруссии на улице Одинцова. Ветром был поврежден навес сооружения.

По сообщению МЧС также в республике были зафиксированы пять случаев падения деревьев, в четырех из которых были повреждены легковые автомобили. В городе Гродно на легковой автомобиль упал деревянный забор.

Со ссылкой на данные государственного производственного объединения «Белэнерго», в МЧС сообщили, что в Белоруссии в течении суток было отмечено периодическое нарушение электроснабжения в 111 населенных пунктах и 414 трансформаторных станций, что было в оперативном порядке устранено аварийными бригадами.