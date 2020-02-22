Джакарта, , 07:07 — REGNUM Семь человек погибли в результате наводнений в особом округе Джокьякарта в Индонезии, сообщает местное управление по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что 249 школьников находились на выезде у реки Сембор. В результате природной катастрофы нескольких детей унесло потоком воды. Погибли семеро человек, еще трое остаются пропавшими без вести. В настоящее время в районе проходит спасательная операция.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 февраля в столице Индонезии Джакарте затопило 40 районов города. Отмечалось, что не менее тысячи человек бежали от наводнения в индонезийской столице.

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