Симферополь, , 21:11 — REGNUM Сильный ветер и дожди ожидаются в связи с приближением атлантического циклона на полуострове Крым. Об этом 21 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В связи с приближением атлантического циклона в Крыму будет наблюдаться резкое ухудшение погоды. Ожидаются сильные осадки, гололедно-изморозевые отложения, мокрый снег с переходом в дождь, сильный юго-западный ветер с переходом на северо-западный силой 25−30 м/сек. На дорогах возможна гололедица.

В региональном ведомстве отметили, что ухудшение погоды может способствовать возникновению чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ и энергетики. Также вероятны затруднения в работе аэропорта и в судоходстве на Чёрном и Азовском морях.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сильном ветре и метели, во власти которых окажется Ростовская область.

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