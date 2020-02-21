Урумчи, Китай, , 19:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в пятницу, 21 февраля Синьцзян-Уйгурском автономном районе на северо-западе Китая. Об этом сообщает китайский сейсмологический центр (CENC).

Подземный толчок был зафиксирован около 23:40 по местному времени (18.40 мск). Эпицентр землетрясения находился в 126 километрах от населённого пункта Кашгар, его очаг залегал на глубине около десяти километров.

Сведений о возможных пострадавших или разрушениях на текущий момент не поступало.

Напомним, ранее сегодня землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Тибете на территории Китая.

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