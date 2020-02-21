Джакарта, , 19:12 — REGNUM Не менее шести детей школьного возраста погибли, еще несколько десятков считаются пропавшими без вести в Индонезии после того, как большая группа школьников была смыта ливневым паводком, сообщает 21 февраля газета Jakarta Post.

Трагедия произошла в регионе Джокьякарта на берегу реки Сембор. 257 учащихся средней школы отправились в поход, в ходе которого неожиданное наводнение с бурным потоком смыло учащихся.

В настоящий момент проводится поисково-спасательная операция.

Окончательное число погибших и пострадавших пока неизвестно.

Читайте ранее в этом сюжете: В Восточной Африке из-за усиления осадков резко возросли цены на помидоры