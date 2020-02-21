Абуджа, , 16:38 — REGNUM Среди 10 похищенных у берегов Нигерии моряков танкера под флагом Либерии — граждане Грузии, Украины и Филиппин, сообщает 21 февраля грузинский телеканал «Рустави-2».

Ранее факт нападения пиратов подтвердило Агентство морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии и посольство Украины в Греции, которые уточнили, что среди похищенных моряков четверо — граждане Грузии, один — гражданин Украины, и пятеро — граждане Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 февраля у берегов Нигерии пираты напали на судно «Alpine Penelop» под флагом Либерии, принадлежащее греческой компании «Goldenport Shipmanagement LTD. В ходе нападения они захватили и увезли в неизвестном направлении 10 из 24 членов экипажа.

На данный момент компания-судовладелец создала оперативную группу по освобождению захваченных членов экипажа судна «Alpine Penelop».

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