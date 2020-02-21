Новые Санжары, , 12:37 — REGNUM Сотрудники национальной полиции Украины задержали подозреваемого, который мог бросать камни в автобусы с вывезенными из Китая людьми, сообщил 21 февраля на брифинге министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Министр отметил, что в результате попадания камней никто не пострадал, но у одного из водителей сильный стресс.

Напомним, жители Новых Санжар устроили беспорядки, пытаясь не допустить приёма сограждан, эвакуированных из Китая, местным санаторием.

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Как сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артём Шевченко, многие участники беспорядков находились в состоянии алкогольного опьянения.

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