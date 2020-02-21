Мапуту, , 12:22 — REGNUM В Мозамбике во второй раз за две недели был похищен высокопоставленный бизнесмен, что вызвало общественное беспокойство. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, похитители схватили Маниша Кантилала, когда он шел к входной двери своего дома в столице страны, Мапуту.

Представитель полиции Мапуту Леонель Мучина сказал, что инцидент был зафиксирован камерой видеонаблюдения.

Он добавил, что полиция ведет совместное расследование с национальными криминальными службами с целью «вернуть похищенного его семье, нейтрализовать похитителей и привлечь их к ответственности за это преступление».

Как отмечают журналисты, в 2014 году сам похищенный Кантилал был обвинен в причастности к банде похитителей, которая вселяла страх в состоятельных владельцев бизнеса, многие из которых бежали в ЮАР и Португалию, опасаясь за свою безопасность.

Он всегда отрицал эти обвинения, которые впоследствии были сняты.

Уровень похищений в южноафриканской стране вновь растет. Состоятельные владельцы бизнеса, в большинстве случаев азиатского происхождения, часто становятся мишенями злоумышленников, отмечают репортеры.

Напомним, что на прошлой неделе бизнесмен Иссуфо Сатар был похищен в городе Шимойо в центральной части Мозамбика.

Читайте ранее в этом сюжете: В Мозамбике похищен известный бизнесмен