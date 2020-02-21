Москва, , 12:04 — REGNUM В Москве мошенник похитил у пожилой женщины более 1 млн рублей. Об этом 21 февраля сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МВД России по столице.

Как рассказали в пресс-службе, на юго-западе Москвы к женщине обратился незнакомец и попросил о помощи. Он сообщил, что якобы приобретает недвижимость, и возникли трудности с обналичиванием денежных средств. Потерпевшая согласилась помочь мужчине — снять со своего счёта более 1 млн рублей. Взамен злоумышленник пообещал вернуть ей больше, чем она одолжит.

«Далее она поехала с подозреваемым в отделение банка на Тверской улице, где сняла необходимую сумму, передав их мошеннику в салоне автомобиля, чтобы он сфотографировал их для банка. После этого мужчина вернул ей деньги», — сообщили в ведомстве.

По приходу домой потерпевшая обнаружила, что денежные средства — фальшивые. Точный материальный ущерб составил 1 млн 54 тысячи 684 рубля.

По данному факту правоохранительные органы проводят проверку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о похожем инциденте в Москве. Аферисты обманным путём получили 180 тыс. рублей от пожилой женщины.

В одном из домов на улице Нижняя Красносельская аферист получил денежную сумму в размере 180 тыс. рублей от женщины под предлогом развития и продвижения страницы в Instagram. После получения денег подозреваемый скрылся, не оказав услуги.

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