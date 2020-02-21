Ухань, Китай, , 12:03 — REGNUM Китайские полицейские привезли продукты оставленной в Ухане гражданке Украины Анастасии Зинченко. Об этом она сообщила 21 февраля в социальной сети Instagram.

Помимо еды, по словам женщины, полицейские привезли также средства индивидуальной защиты.

Ранее Зинченко рассказала в интервью блогеру Анатолию Шарию, что в Ухане запрещено свободно передвигаться по улицам, чтобы попасть в магазин нужно разрешение. Она рассчитывала на эвакуацию, поэтому не покупала еду. После того, как девушку не пустили на украинский самолёт вместе с собакой, она оказалась на грани голода.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Украины Владимир Зеленский позвонил Зинченко и пообещал найти способ эвакуировать её из Китая вместе с собакой.

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