Магадан, Магаданская область, , 10:16 — REGNUM Пять человек, госпитализированных после жёсткой посадки самолёта Ан-2 в Магадане, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает 21 февраля пресс-служба правительства Магаданской области.

Среди пациентов — магаданцы и приезжие специалисты из Белгорода, Иркутска и Московской области. Девять из 14 пострадавших уже выписаны, они будут наблюдаться у врачей по месту жительства или пребывания.

Четыре человека остаются в больнице с компрессионным переломом позвоночника, ещё один человек при аварии получил ушиб. Через десять дней пациентам разрешат с вставать с помощью внешних позвоночных фиксаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 20 февраля самолет Ан-2, на борту которого находились 12 вахтовых рабочих и два члена экипажа, совершил жесткую посадку в аэропорту Магадана. Все 14 человек были доставлены в больницы для оказания помощи. По факту аварийной посадки возбуждено уголовное дело.

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