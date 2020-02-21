Владивосток, , 03:33 — REGNUM Приморский краевой суд принял решение частично удовлетворить жалобы защиты на обеспечительные меры, наложенные на имущество «Востокцемента» в рамках гражданского дела против Игоря Пушкарёва, инициированного Генпрокуратурой.

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В конце 2019 года Советский районный суд Владивостока по требованию Генпрокуратуры в качестве обеспечительной меры по иску на 3,2 млрд рублей к Игорю Пушкарёву, наложил арест на имущество группы компаний «Востокцемент», что не позволяло предприятиям работать в штатном режиме, пишет Интерфакс.

«Фактически суд разрешил предприятиям вести хозяйственную деятельность, выплачивать зарплату, работать с контрагентами, отгружать и поставлять товары. Остались лишь аресты на недвижимое имущество», — сказал адвокат Денис Пучков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Москве отменил арест счетов группы компаний «Востокцемент», принадлежащей осужденному к 15 годам лишения свободы бывшему мэру Владивостока Игорю Пушкарёву.