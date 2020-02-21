Лхаса, Китай, , 02:52 — REGNUM В Тибете на территории Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0, сообщает 21 февраля агентство Синьхуа.

По данным Китайского сейсмологического центра CENC, толчки были зафиксированы в 2:01 по местному времени 21 февраля в уезде Герцзэ округа Нгари в Тибетском автономном районе КНР. Эпицентр залегал на глубине 9 км по координатам 34,56 градуса северной широты и 85,68 градуса восточной долготы.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля землетрясение магнитудой 3,9 произошло в границе Китая и Казахстана.

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