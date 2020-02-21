Ростов-на-Дону, , 00:47 — REGNUM В Ростове-на-Дону завершены работы по ликвидации порыва теплотрассы. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

В настоящее время авария на теплотрассе, оставившая около полутора десятков жилых домов без тепла, устранена. Дефект тепловых сетей было обнаружен на пересечении переулка Семашко и улицы Шаумяна 20 февраля.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в зону отключения попали 14 многоквартирных домов. К месту происшествия были направлены две аварийные бригады.

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