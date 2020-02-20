Москва, , 19:59 — REGNUM Басманный районный суд Москвы на заседании 20 февраля арестовал гражданина США Джина Спектора, обвиняемого в посредничестве в передаче взятки, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2015—2016 годах американский гражданин выступил посредником при передаче взятки на общую сумму более четырёх миллионов рублей Анастасии Алексеевой, работавшей в тот период помощницей вице-премьера Аркадия Дворковича. Предполагается, что взятки были получены в виде поездок на отдых в Таиланд и Доминикану.

Алексеева также является фигурантом данного дела. Против неё выдвинуто обвинение по статье «Получение взятки в особо крупном размере». Гражданину США инкриминуется статья «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере».

Сообщается, что суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал для Джина Спектора меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца — до 19 апреля 2020 года.