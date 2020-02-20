Екатеринбург, , 19:13 — REGNUM Смартфоны отобрали у военнослужащих и прибили гвоздями к стенду на всеобщее обозрение в одной из военных частей в Свердловской области. Об этом 20 февраля сообщает портал E1.ru.

Стенд представляет собой импровизированную «доску позора», разъясняющая надпись на нём гласит, что владельцы прибитых гвоздями смартфонов нарушили федеральный закон РФ № 76-ФЗ «О статусе военнослужащего», а также приказ министра обороны и командира части.

В данном случае подразумевается запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, использовать планшет, смартфон или любой другой гаджет с выходом в интернет. Кроме того, военнослужащим запрещено публиковать информацию о прохождении службы и отключать геолокацию.

Такие меры связаны с тем, что публикации российских военных мониторятся зарубежными спецслужбами, а администраторы многих зарубежных ресурсов, в том числе соцсетей, имеют доступ к личной информации граждан.

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