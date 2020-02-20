Екатеринбург, , 15:16 — REGNUM Екатеринбугские полицейские задержали пятерых молодых иностранцев, нападавших с ножом на школьников и студентов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Мигранты отбирали телефоны у молодых людей, угрожая ножом и применяя насилие. Нападения совершались на территории Верх-Исетского района.

Полиции удалось выследить и задержать иностранцев прямо в ходе совершения теми преступления. Их подозревают в хищении телефона у студентки и нападении на старшеклассника.

Некоторым бандитам нет и 18 лет. Пойманные мигранты могут получить до 10 лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге увеличилось число преступлений, совершённых мигрантами. Чаще всего преступные деяния совершают граждане Таджикистана.

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