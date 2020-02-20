Москва, 20 февраля 2020, 11:15 — REGNUM Мещанский суд Москвы 27 февраля рассмотрит уголовное дело в отношении жителя Воронежа Михаила Квасова, который обвиняется в угрозе судье, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.
Подсудимый обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 296 УК РФ («Угроза убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или повреждением имущества в отношении судьи»).
По версии следствия в сентябре 2019 года Квасов, обсуждая в сети интернет один из судебных приговоров, разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи из Москвы.
Своей вины обвиняемый не признал.