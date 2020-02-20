Хасавюрт, Дагестан, , 11:08 — REGNUM Два человека погибли от отравления бытовым газом в дагестанском городе Хасавюрте. Среди них одна несовершеннолетняя, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по республике.

Трагедия произошла накануне, 19 февраля. Тела двух уроженцев Ахваского района Дагестана — 27-летнего жителя села Изано и 16-летней уроженки села Кудиябросо — были обнаружены в квартире жителя Хасавюртовского района. Здесь погибшие находились на временном проживании.

«Предварительно установлено, что они скончались от отравления бытовым газом, полученным из-за утечки в результате неисправности газовой колонки», — сказано в сообщении.

Материалы, собранные по данному факту, переданы в следственные органы для принятия процессуального решения.

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