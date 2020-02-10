Село Карабудахкент, Дагестан, , 09:21 — REGNUM Пять человек отравились угарным газом в Карабудахкентском районе Дагестане. Среди пострадавших трое детей, младший из которых 2018 года рождения, сообщили ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе МЧС России по республике.

Отравление произошло в частном жилом доме в селе Карабудахкенте. Пострадавшие доставлены в центральную районную больницу, все находятся в состоянии средней степени тяжести.

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Как сообщало ИА REGNUM, 22 января в частном доме в Махачкале угарным газом отравились четыре человека, в том числе ребенок 2010 года рождения. Все пострадавшие были госпитализированы, летального исхода удалось избежать.