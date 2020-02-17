Владикавказ, , 16:21 — REGNUM В Северной Осетии 17 февраля обнаружен труп мужчины. Тело без признаков жизни нашли жители дома № 4 по улице Весенней во Владикавказе, пишет газета «Слово».

Труп находился на детской площадке. По предварительной информации портала «15-й Регион», мужчина покончил с собой после ссоры с супругой.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока нет. Причины и обстоятельства происшедшего устанавливает оперативно-следственная группа, пишут СМИ.

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях в Северной Осетии был найден труп женщины, которая находилась в розыске с 4 января 2020 года. Женщина оказалась закопанной на территории дачного участка бывшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева. По данному факту было возбуждено уголовное дело, фигурантом которого стал экс-сотрудник прокуратуры.