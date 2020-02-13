Владикавказ, , 23:59 — REGNUM Тело женщины было обнаружено на территории дачного участка бывшего прокурора Северной Осетии Игоря Чельдиева. Об этом 13 февраля сообщает Telegram-канал Baza.

По информации канала, сотрудники полиции навестили Чельдиева в его доме на дачном участке в селе Кобань Пригородного района и их внимание привлёк странного вида бугор на территории участка, который нарушал своим видом общий ландшафт.

Сотрудники правоохранительных органов стали задавать экс-прокурору наводящие вопросы, Чельдиев занервничал и неожиданно сознался, что в этом месте похоронено тело его сожительницы, которая находится в розыске с 4 января.

Экс-прокурор пояснил, что женщина погибла случайно, неудачно ударившись головой при падении. Осмотр тела женщины подтвердил наличие у неё черепно-мозговой травмы. Чельдиев был задержан сотрудниками полиции для выяснения обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте судом в Северной Осетии экс-прокурора, обвиняемой в убийстве бывшего мужа своей сестры.

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