Архангельск, , 15:28 — REGNUM Житель Архангельска напал на врача скорой помощи, отказавшего ему в праве на больничный.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Росгвардии, инцидент произошел минувшей ночью в одном из домов по улице Суфтина. Диспетчер станции скорой помощи и сообщил в правоохранительные органы о нападении на врача бригады. На место незамедлительно направился наряд Росгвардии, который задержал гражданина 1990 года рождения.

Мужчина накануне употребил спиртные напитки и чтобы избежать увольнения на работе за прогул решил вызвать скорую помощь на дом, прикинувшись больным. Однако после осмотра медработник вынес заключение об отсутствии у него каких-либо признаков заболевания, что привело его в ярость и стало причиной хулиганских действий.

Подозреваемый ранее уже неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности, в том числе за кражу, вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность и появление в общественном месте в состоянии опьянения.

Для дальнейшего разбирательства задержанного доставили в отдел полиции. Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня в южноуральском Озёрске на станцию скорой помощи напали с арбалетом. Двое сотрудников пострадали, они находятся в больнице.