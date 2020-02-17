Озёрск, Челябинская область, , 10:55 — REGNUM В южноуральском Озёрске на станцию скорой помощи напали с арбалетом. Об этом сообщает пресс-служба челябинского минздрава.

Всего в нападении участвовали четыре человека. Один из них был вооружён арбалетом. Два сотрудника пострадали. Они находятся в больнице, состояние удовлетворительное.

Нападавшие опознаны. Как сообщало ИА REGNUM, часть из них задержаны. Напомним, нападение произошло ночью 15 февраля.

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