Брянск, , 13:06 — REGNUM Упавшие деревья повредили несколько памятников на кладбище в Климовском районе Брянской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на социальные сети. Сосны рухнули не от ветра, а в результате работы лесорубов.

Инцидент произошёл на кладбище в Сачковичах. На фотографиях видно, что спилены были здоровые деревья, в кадр также попали рабочие с бензопилами.

«Могилки сравняли с землёй, надгробья и памятники разбиты. Администрация Сачковичского поселения никак не реагирует», — написала подписчица паблика «Климово 32 ».

Пользователи говорят, что на кладбище расчищают место под новую часовню, и посоветовали женщине направить письма губернатору и в прокуратуру.