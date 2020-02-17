Екатеринбург, , 12:06 — REGNUM В Екатеринбурге будут судить мошенника, от которого дважды пострадала ветеран труда. Об этом сообщают в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Решение вынесёт Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

По версии следствия, обвиняемый выпросил у ветерана предоплату в размере 7,5 тысяч рублей якобы за установку дверей, после чего никаких работ не произвёл. В дальнейшем гражданин надел военную форму и вновь посетил женщину — якобы для опознания преступника. В ходе визита злоумышленник похитил 33 тысячи рублей, которые лежали в сумке в прихожей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Петербурге мошенники обманули 97-летнего ветерана войны. Ей продали кнопочный телефон за сумму в 20 раз дороже его реальной стоимости.

Читайте ранее в этом сюжете: В Петербурге мошенники обманули 97-летнего ветерана войны