Кокчетав, Казахстан, , 09:51 — REGNUM 120 человек эвакуированы из-за пожара в одной из квартир пятиэтажного общежития в Кокчетаве, сообщили в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Казахстана.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел 17 февраля в 2 часа 10 минут (16 февраля 23:30 мск) на четвертом этаже общежития. Спасатели эвакуировали 120 человек, в том числе 25 детей. С отравлением угарным газом госпитализированы четыре человека.

Отмечается, что в квартире, где вспыхнул пожар, между мужчиной и женщиной произошел конфликт. До прибытия пожарных медики госпитализировали сожителей с ножевыми ранениями. 35-летний мужчин от полученных ран скончался в больнице.

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