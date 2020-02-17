Додома, , 09:19 — REGNUM В ходе одиннадцатидневной полицейской спецоперации на севере Танзании были задержаны 504 подозреваемых в совершении различных преступлений, в том числе колдун, подозреваемый в причастности к гибели 29 женщин. Об этом передает газета Mwananchi со ссылкой на заявление руководителя операции.

Выступая на пресс-конференции по итогам операции по борьбе с ритуальными убийствами и колдовством в областях Кагера, Гейта, Мванза и Шиньянга, Михайо Мскела заявил, что арестованный колдун, предположительно, орудовал в районах Квимба, Мисунгви и Шиньянга.

По версии следствия, задержанный заверял своих клиентов в том, что они смогут разбогатеть, если изнасилуют и убьют женщину, а затем принесут ему ее половые органы для изготовления снадобья, которое якобы привлечет богатство.

По версии следствия, из-за деятельности колдуна погибли по меньше мере 29 женщин.