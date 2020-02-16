Киев, , 15:05 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Украины в ходе обысков, проведенных в трех областях страны, а также на оккупированной Киевом части ДНР, изъяли контрафактные табачные изделия на сумму свыше двадцати миллионов гривен. Об этом 15 февраля сообщили в пресс-службе украинского пограничного ведомства на странице в социальной сети Facebook.

Девяносто обысков было проведено в трех областях Украины — Днепропетровской, Одесской, Волынской, а также в оккупированной Украиной части ДНР. В ходе обысков было изъято около 750 тысяч пачек сигарет, часть из которых по информации пограничного ведомства, были якобы изготовлены на территории республик Донбасса.

Следственные мероприятия происходили в рамках выполнения задач, поставленных Владимиром Зеленским в рамках противодействия незаконному обороту табачной продукции на Украине.

Кроме табачных изделий были изъяты наркотические вещества, оружие, более 900 тысяч гривен наличными «теневая бухгалтерия» и компьютерная техника.

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ИА REGNUM напоминает, ранее стало известно, что офицер ВСУ в так называемой зоне ООС организовал производство контрафактной табачной продукции.

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