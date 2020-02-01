Донецк, , 15:51 — REGNUM Командир 58-й механизированной бригады ВСУ полковник Дмитрий Кащенко организовал в частном секторе города Дзержинск «мини-фабрику» по нелегальному производству сигарет. Об этом 1 февраля сообщается в докладе официального представителя Управления Народной Милиции Донецкой Народной Республики.

На нелегальный цех, организованный полковником ВСУ, вышли сотрудники отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью службы безопасности Украины. В подпольном цехе производились сигареты более десяти марок торговой ассоциации «Укртютюн».

"Бесперебойную, круглосуточную работу цеха обеспечивали два офицера и шестеро солдат 58-й бригады, которым Кащенко платил процент от реализованной продукции. В ходе проверки помещений, сотрудниками обнаружены документы и образцы печатей Харьковской таможни, сырье, коробки, акцизные марки и более ДВУХ тон готовой продукции, которая не успела покинуть территорию и выехать из зоны ООС в глубину страны», — говорится в докладе.

В докладе также сообщается, что офицеру ВСУ приходилось часть прибыли отдавать чиновникам, чем и объясняется то, что подпольное производство контрафактных сигарет продолжается до сих пор.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследования международной компании KPMG, первое место по контрабанде сигарет в страны Европейского Союза заняла Украина.

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