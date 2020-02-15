Сухум, , 13:27 — REGNUM Генеральная прокуратура Абхазии завершила расследование об ограблении Ткуарчалской больницы. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Сообщается, что дело передано в Ткуарчалский районный суд. По делу проходит четверо обвиняемых, все они находятся под стражей.

По данным пресс-службы, ограбление медучреждения было совершено в декабре 2018 года. Тогда вооруженные люди напали на ее бухгалтера и отняли зарплату работников больницы. Было похищено 1,28 млн рублей.