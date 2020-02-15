Могилёв-Подольский, 15 февраля 2020, 10:08 — REGNUM Гражданин Республики Молдова пытался попасть домой с Украины, переплыв реку Днестр на надувном детском резиновом бассейне. Об этом 14 февраля сообщила государственная пограничная служба Украины.
При патрулировании пограничники обнаружили насос и детский бассейн. А с помощью служебной собаки выявили и самого мужчину, который спрятался от пограничников в кустах на берегу реки. Задержанным оказался 32-летний гражданин Молдавии, который имел проблемы с документами и таким образом пытался попасть домой.
В пресс-службе украинского пограничного ведомства также отметили, что мужчина будет привлечен к административной ответственности и ему запретят въезд на Украину на три года.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, гражданин Украины пытался перевезти через границу Молдавии партию контрабандных сигарет, которые намеревался реализовывать в странах Европейского Союза.