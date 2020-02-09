Кишинёв, , 08:03 — REGNUM Сотрудники молдавского таможенного ведомства при проверке автомобиля при выезде из Молдавской республики обнаружили крупную партию контрабандных сигарет, сообщает таможенная служба Молдавии.

Так, на контрольно-пропускном пункте в Леушенах при выезде из государства при проверке автомобиля марки Mercedes-Benz Sprinter с венгерскими номерами, сотрудниками таможенного ведомства республики было обнаружено более 192 тысяч сигарет с акцизными марками Республики Беларусь. Примечательно, что за рулем автомобиля находился гражданин Украины. Контрабандные табачные изделия мужчина спрятал в оборудованных тайниках автомобиля, находящихся в потолке и боковых стенах транспортного средства.

В таможенной службе отметили, что табачные изделия гражданин Украины намеревался реализовать на «черном рынке» Европейского Союза.

В ведомстве также отметили, что за минувшую неделю было пресечено девять попыток вывоза контрабандной табачной продукции из Молдавии.

Как сообщало ИА REGNUM, на границе Украины с Венгрией была изъята крупная партия контрабандных сигарет. Автомобиль направлялся в Венгрию.

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