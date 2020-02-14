Екатеринбург, , 21:37 — REGNUM В Свердловской области полиция ликвидировала незаконный интернет-бизнес по продаже наркотиков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава пресс-службы свердловского главка МВД полковник Валерий Горелых.

Следователи уже завершили расследование в отношении преступной группы из пяти жителей Екатеринбурга, основавших портал по продаже наркотиков «Директор пляжа». Совокупный оборот денежных средств преступников превышает сумму в 12 млн рублей. Наркотики фасовались в разноцветные трубочки для питья коктейлей.

«Для вербовки участников использовались мессенжеры Jabber, Telegram и социальная сеть «ВКонтакте»», — сказал полковник Горелых.

22 тома уголовного дела направлены в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Фигурантам дела избрали меру пресечения в виде запрета ряда действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в регионе отдали под суд интернет-торговцев наркотиками. Преступную группу организовал гражданин Белоруссии.

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