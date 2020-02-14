Нижний Новгород, , 20:25 — REGNUM Главврач перинатального центра в Дзержинске на время расследования уголовного дела по факту смерти младенца после выписки из медицинского учреждения, отстранена от должности. Об этом заявил вице-губернатор Нижегородской области Андрей Гнеушев.

По его словам, региональный минздрав проводит повторную внутреннюю проверку.

«Со своей стороны мы оказываем всю необходимую поддержку следственным органам, так как сами заинтересованы в объективном и скорейшем расследовании этого случая», — цитирует вице-губернатора НИА «Нижний Новгород».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родители погибшего мальчика попали на приём к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. По мнению родителей, уголовное дело расследуется крайне медленно, что в дальнейшем может привести к истечению срока давности. Бастрыкин поручил ускорить расследование и как можно быстрее направить дело на рассмотрение в суд.