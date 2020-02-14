Москва, , 20:12 — REGNUM Родители из Нижегородской области, не согласившись с выводами судебно-медицинской экспертизы о причинах смерти их новорожденного ребенка в больнице Дзержинска, обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по итогам личного приёма.

Уточняется, что родители добровольно оформили отказ от лечения, настояв на выписке из перинатального центра. Однако на следующий день ребёнку стало значительно хуже, и он скончался.

По мнению родителей, уголовное дело расследуется крайне медленно, что в дальнейшем может привести к истечению срока давности. Бастрыкин поручил ускорить расследование и как можно быстрее направить дело на рассмотрение в суд.

ИА REGNUM напоминает, по факту смерти ребёнка ранее было возбуждено уголовное дело. Отец мальчика в декабре 2019 года рассказывал telegram-каналу Mash, что ребёнок родился недоношенным и оставался по наблюдением медиков ещё несколько дней. При этом в медицинской карте появился диагноз «серозный менингит» и «серозный плеврит», а скончался мальчик, по выводам врачей, от пневмонии. Родители уверены, что ребёнок заболел ещё в перинатальном центре, однако врачи пропустили этот момент и вовремя не начали соответствующее лечение. В то же время, заключения независимых экспертов, к которым обращались родители, свидетельствуют о заболевании, которое длилось не менее семи дней.