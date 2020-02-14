Орел, , 19:57 — REGNUM В городе Орле в промышленной зоне на Московском шоссе 14 февраля при разгрузочно-погрузочных работах разлили 900 литров серной кислоты. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Площадь разлитой кислоты составила 80 квадратных метров. В ликвидации ЧП участвовали спасатели МЧС, отряд аварийно-спасательной противопожарной службы и техника МПХ ВКХ «Орёлводоканал» — почти 40 человек и 13 единиц техники.

Разлитую кислоту разбавили водой и осадили пеной, а затем засыпали песком. Сотрудники Роспотребнадзора уже произвели замеры, которые показали, что в результате ЧП не была превышена предельно допустимая концентрация вредных веществ.