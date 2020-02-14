Ужгород, Украина, , 15:21 — REGNUM Восемь граждан Украины, погибших в ДТП под Псковом, оказались жителями Закарпатья, заявили в Закарпатской областной администрации, сообщило местное издание Mukachevo.net.

По данным консульства Украины в Санкт-Петербурге, один из выживших — житель города Рахов. Погибшие — жители сёл Раховского и Тячевского района Закарпатской области. Среди них: мужчина 1963 года рождения, житель села Водяное, двое мужчин 1964 года рождения, один из которых также житель Водяного, а другой — житель села Диброва, женщина 1972 года, жительница села Большой Бычков, двое мужчин 1981 года рождения, жители сёл Тересва и Ольховатый, двое мужчин 1987 и 1998 годов рождения, жители села Ясиня.

Единственный выживший гражданин Украины — 38-летний Михаил Зеленчук, владелец микроавтобуса. Ему повезло, поскольку в момент аварии он спал в задней части машины.

Как сообщало ИА REGNUM, одной из версий ДТП является выезд микроавтобуса на встречную полосу. Возможно, водитель заснул за рулём.

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