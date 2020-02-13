Псков, , 09:51 — REGNUM Столкнувшийся с большегрузом микроавтобус в Псковской области, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения. Об этом 13 февраля сообщила глава Пустошкинского района Светлана Василькова.

«Микроавтобус выехал на встречку, где столкнулся с фурой лоб в лоб. Можно предположить, что водитель заснул за рулем», — цитирует ее РИА Новости.

Она отметила, что официальные предварительные причины аварии пока неизвестны, на месте работает следственная бригада.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 13 февраля на 484 км автодороги Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Белоруссией в Пустошкинском районе Псковской области вблизи населенного пункта Руда столкнулись грузовой автомобиль Volvo и микроавтобус Mercedes с украинскими номерами. Погибли водитель и семь пассажиров микроавтобуса, все они — граждане Украины. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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