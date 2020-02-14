Харьков, Украина, 14 февраля 2020, 14:24 — REGNUM В Харькове предприниматели, работающие в ТЦ «Барабашово», возвели баррикады и поставили противотанковые ежи, чтобы помешать сносу торговых павильонов, сообщило 14 февраля информационное агентство «Укринформ».
По его словам, ежи сварены из швеллеров и связаны цепями. С их помощью протестующие хотят остановить бульдозеры, которые попытаются снести рынок.
Зайцев отметил, что дежурство будет проходить посменно в круглосуточном режиме. Он также добавил, что предприниматели будут стоять до последнего и требовать отмены строительства дороги через территорию торговых павильонов.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2019 года протестующие перекрыли дорогу кортежу Зеленского и тот пообещал им решить проблему с рынком «Барабашово».
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