Харьков, Украина, 7 ноября 2019, 08:25 — REGNUM Группа харьковчан перекрыла дорогу кортежу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Харьков, сообщило 6 ноября информационное агентство УНИАН.
Зеленский в сопровождении охраны вышел из машины, чтобы послушать требования людей. Протестующие потребовали от президента Украины защитить от сноса рынок Барабашово.
Он подчеркнул, что новая власть Украины лишь недавно начала свою работу, и призвал не торопиться с выводами.
Напомним, власти Харькова приняли решение снести часть торговых павильонов крупного оптового рынка «Барабашово», чтобы построить дорогу от спального района Салтовка к центру города.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов выразил мнение, что Зеленский испытывает разочарование, поскольку он номинально стал президентом, а реальной власти так и не получил.
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