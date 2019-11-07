Харьков, Украина, , 08:25 — REGNUM Группа харьковчан перекрыла дорогу кортежу президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в Харьков, сообщило 6 ноября информационное агентство УНИАН.

Зеленский в сопровождении охраны вышел из машины, чтобы послушать требования людей. Протестующие потребовали от президента Украины защитить от сноса рынок Барабашово.

«О «Барабашово» слышали, о предприятиях слышали. Мы об этом говорили, решим вопрос», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что новая власть Украины лишь недавно начала свою работу, и призвал не торопиться с выводами.

Напомним, власти Харькова приняли решение снести часть торговых павильонов крупного оптового рынка «Барабашово», чтобы построить дорогу от спального района Салтовка к центру города.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее главный научный сотрудник Московского гуманитарного университета Александр Севастьянов выразил мнение, что Зеленский испытывает разочарование, поскольку он номинально стал президентом, а реальной власти так и не получил.

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