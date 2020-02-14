Варшава, , 13:50 — REGNUM Депутат Сейма (нижней палаты парламента) Польши от оппозиционной «Гражданской коалиции» Роберт Кропивницкий упал в обморок во время своего выступления на заседании Сейма о предложенном оппозицией вотуме недоверия министру-координатору спецслужб Мариушу Каминьскому. Об этом сообщает «Польское радио».

Во время выступления в ходе дебатов депутат потянулся к графину с водой, и вдруг потерял сознание. К упавшему на пол депутату подбежали депутаты от разных партий, и стали оказывать ему помощь. Позже в зале появились медработники. Кропивницкий пришёл в себя и покинул зал самостоятельно. Позже он вернулся к участию в заседании.

С предложением об объявлении вотума недоверия министру-координатору спецслужб Мариушу Каминьскому выступила «Гражданская коалиция» По мнению оппозиции, министр несёт ответственность за фактическое «уничтожение спецслужб».

Депутаты от правящей партии «Право и Справедливость» категорически не согласны с таким утверждением. По мнению депутатов от правящей партии и премьер-министра Матеуша Моравецкого, все негативные моменты в работе польских спецслужб связаны с наследием советского периода в истории Польши. В заслугу Мариушу Каминьскому они поставили увольнение последних 500 сотрудников, начинавших службу во времена ПНР.

За объявление вотума недоверия министру-координатору спецслужб проголосовали все оппозиционные фракции в Сейме — 216 депутатов. Против была только фракция ПиС — 233 депутата, один из депутатов воздержался. Решение не прошло.