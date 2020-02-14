Москва, , 12:06 — REGNUM Бывший глава Сбербанка Абхазии Тимур Бганба задержан в Москве, сообщает 14 февраля РЕН ТВ.

Тимур Бганба разыскивался на родине по подозрению в превышении должностных полномочий. Запрос на его задержание был отправлен 17 января 2020 года. По данным следствия, он заключил от имени Сбербанка договор о предоставлении кредита, невыгодного для банка. Его сумма составила 1 млн 959 тыс. долларов США.

С 2017 года Сбербанком Абхазии руководит Роберт Агрба.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве пока не подтвердили ИА REGNUM задержание Тимура Бганбы.