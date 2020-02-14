Магадан, Магаданская область, , 10:41 — REGNUM Глава Фонда капремонта Магаданской области Владимир Кабанов освобождён по приказу министра строительства, ЖКХ и энергетики от занимаемой должности.

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Кабанов лишился кресла после проверки КСП деятельности Фонда. На данный момент в организации продолжают проверку силовики и специалисты министерства финансов Колымы, пишет «Магаданская правда».

Как сообщало ИА REGNUM, общая сумма нарушений, выявленных КСП при проверке Фонда капительного ремонта, составила более 17 млн рублей. Много вопросов к личным тратам бюджета и.о. генерального директора Владимира Кабанова. Например, он потратил 165 тыс. рублей на питание, в том числе ресторанное обслуживание в гостиничных номерах, на чаевые.