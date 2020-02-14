Брянск, , 09:32 — REGNUM Двухэтажный склад сгорел вечером 13 февраля в посёлке Свень Брянской области. Огнём было охвачено 600 кв. м, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные регионального МЧС.

Для тушения пожара к месту происшествия прибыли пять расчётов, семь автоцистерн, два звена газодымозащитной службы. Горел двухэтажный отдельно стоящий склад размером 30×60 м на улице Соборной .

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 19:55, через два часа пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.