Торонто, Канада, , 00:29 — REGNUM Гражданка Канады Джоди Дикс умерла от лихорадки денге, которой заболела в ходе своей поездки на Ямайку, передает телеканал CTV News.

Сообщается, что 26-летняя девушка ранее совершила поездку на Ямайку, чтобы посетить свадьбу своих друзей. Там ее госпитализировали в местную больницу после появления у нее симптомов лихорадки. Позднее ее направили в медицинский центр в американском штате Флорида, где девушка и скончалась после двух сердечных приступов 26 января.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля в Перу был введен режим чрезвычайного положения из-за роста заболеваемости лихорадкой денге на территории страны. Режим ЧП будет действовать в течение 90 дней.

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