Краснодар, , 17:08 — REGNUM Возгорание на подстанции произошло в Краснодаре на улице Гоголя днём 13 февраля. На месте работают сотрудники ГУ МЧС по региону.

По информации «Кубань 24», на место выехали две единицы техники и девять человек личного состава. По данным местных жителей, без электроснабжения осталось несколько кварталов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года в краснодарском посёлке Российский произошёл пожар на подстанции, без света остались девять домов. 10 февраля из-за пожара в котельной без отопления остались жители двух многоэтажек.